"Миллион вопросов": юрист рассказал, чем грозит покупка апартаментов

Почему апартаменты до сих пор не приравняли к жилью? Почему в случае банкротства застройщика страховка может не покрыть убытки?

Почему управляющая компания может устанавливать любые тарифы, а собственники не имеют права голоса? И как защитить свою собственность, если закон о тишине здесь не работает?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, специалист по страхованию Олег Ханин.