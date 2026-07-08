08 июля, 17:55Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказал, чем грозит покупка апартаментов
Почему апартаменты до сих пор не приравняли к жилью? Почему в случае банкротства застройщика страховка может не покрыть убытки?
Почему управляющая компания может устанавливать любые тарифы, а собственники не имеют права голоса? И как защитить свою собственность, если закон о тишине здесь не работает?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, специалист по страхованию Олег Ханин.