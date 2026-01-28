"Миллион вопросов": специалист рассказал о правилах перепланировки квартиры

Можно ли легально разделить большую квартиру на студии с отдельными санузлами и согласует ли инспекция проем в несущей стене? Как узаконить уже сделанный ремонт "задним числом"?

И какие последствия ждут тех, кто самовольно снес стену или перенес "мокрую зону"?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник управления координации предоставления госуслуги по переустройству и перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.