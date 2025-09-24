"Миллион вопросов": врач рассказал, как сохранить зрение

Гаджеты, онлайн-уроки и общение в мессенджерах стало важным инструментом для учебы и социальной жизни. Но вместе с новыми возможностями приходит и колоссальная нагрузка на детские глаза.

Как найти здоровый баланс? Что поможет сохранить зрение?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением офтальмологии Детской городской клинической больницы имени Башляевой, кандидат медицинских наук Роман Калиниченко.

