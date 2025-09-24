Форма поиска по сайту

24 сентября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказал, как сохранить зрение

"Миллион вопросов": врач рассказал, как сохранить зрение

Гаджеты, онлайн-уроки и общение в мессенджерах стало важным инструментом для учебы и социальной жизни. Но вместе с новыми возможностями приходит и колоссальная нагрузка на детские глаза.

Как найти здоровый баланс? Что поможет сохранить зрение?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением офтальмологии Детской городской клинической больницы имени Башляевой, кандидат медицинских наук Роман Калиниченко.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДмитрий Найда

