"Миллион вопросов": шеф-повар рассказала, как правильно делать заготовки овощей и фруктов

С чего начать новичку, который никогда не консервировал овощи и фрукты? Какой способ заготовки сохраняет больше всего витаминов? Какие травы и специи лучше всего подходят для маринования овощей?

Какие необычные заготовки можно сделать из кабачков, кроме икры? Как правильно хранить заготовки в городской квартире, если нет погреба? Какие овощи или фрукты не подходят для заморозки?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила шеф-повар и блогер Мария Шелушенко.