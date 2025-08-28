Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

28 августа, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": шеф-повар рассказала, как правильно делать заготовки овощей и фруктов

"Атмосфера": кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 августа

Помидоры проросли из-под асфальта на Садовом кольце

Собянин заявил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября

Температура опустится до 10 градусов в Москве утром 29 августа

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять граждан за здоровый образ жизни

"Сделано в Москве": головные уборы Cardinal&Margo

Жители дома на Шелепихинском шоссе пожаловались на соседа, который ломает шлагбаумы

Супер-приз можно выиграть в "Лапке удачи" мини-приложения Москвы 24

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира

С чего начать новичку, который никогда не консервировал овощи и фрукты? Какой способ заготовки сохраняет больше всего витаминов? Какие травы и специи лучше всего подходят для маринования овощей?

Какие необычные заготовки можно сделать из кабачков, кроме икры? Как правильно хранить заготовки в городской квартире, если нет погреба? Какие овощи или фрукты не подходят для заморозки?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила шеф-повар и блогер Мария Шелушенко.

Программа: Миллион вопросов
обществоедавидео

