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29 июля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт объяснила, можно ли вернуть деньги за товар плохого качества

"Миллион вопросов": эксперт объяснила, можно ли вернуть деньги за товар плохого качества

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Можно ли вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, заказанный с маркетплейса? Должны ли авиакомпании компенсировать затраты пассажиров при техническом сбое в системе и отмене рейсов? При каких условиях сложные технические устройства можно вернуть в магазин?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила председатель Центрального совета Объединения потребителей России Наталия Ширшова.

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