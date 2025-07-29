"Миллион вопросов": эксперт объяснила, можно ли вернуть деньги за товар плохого качества

Можно ли вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, заказанный с маркетплейса? Должны ли авиакомпании компенсировать затраты пассажиров при техническом сбое в системе и отмене рейсов? При каких условиях сложные технические устройства можно вернуть в магазин?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила председатель Центрального совета Объединения потребителей России Наталия Ширшова.