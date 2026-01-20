Форма поиска по сайту

Новости

20 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": должно ли государство обеспечивать молодые семьи жильем

Сильный туман ожидается в Москве в ночь с 20 на 21 января

Пользователи Сети стали вспоминать 2016 год и ностальгировать по нему

2026-й назвали годом ностальгии

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана

Пользователи Сети запустили флешмоб "2026 – это новый 2016"

20-градусные морозы ожидаются в Москве к концу текущей недели

Холодный воздух из Сибири накроет Москву вечером 22 января

Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января

Иностранцы показали кадры из Якутии, где температура воздуха составляет минус 40 градусов

В России предложили выдавать молодым семьям квартиры за счет государства, чтобы они скорее съезжали от родителей. По данным аналитиков, ипотека доступна лишь 16% российских семей, при этом выплаты забирают почти половину их дохода.

Может ли социальное жилье стать стимулом для создания семьи или спровоцирует волну фиктивных браков? Должно ли государство брать на себя обеспечение квадратными метрами и как это отразится на рынке недвижимости?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

