"Вопрос спорный": должно ли государство обеспечивать молодые семьи жильем

В России предложили выдавать молодым семьям квартиры за счет государства, чтобы они скорее съезжали от родителей. По данным аналитиков, ипотека доступна лишь 16% российских семей, при этом выплаты забирают почти половину их дохода.

Может ли социальное жилье стать стимулом для создания семьи или спровоцирует волну фиктивных браков? Должно ли государство брать на себя обеспечение квадратными метрами и как это отразится на рынке недвижимости?

