"Вопрос спорный": в России предложили поощрять аккуратных водителей

В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. Те, кто в течение месяца будут соблюдать ПДД и безаварийно ездить, получат скидку 19% на топливо. По мнению депутатов, это не только станет дополнительным стимулом для водителей, но и укрепит принципы социальной ответственности.

Как будут проверять безаварийность и соблюдение правил? Надо ли поощрять людей за то, что они обязаны делать для своей же безопасности?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.