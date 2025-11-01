"Вопрос спорный": в России предложили поощрять аккуратных водителей

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 19:00

В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. Те, кто в течение месяца будут соблюдать ПДД и безаварийно ездить, получат скидку 19% на топливо. По мнению депутатов, это не только станет дополнительным стимулом для водителей, но и укрепит принципы социальной ответственности.

Как будут проверять безаварийность и соблюдение правил? Надо ли поощрять людей за то, что они обязаны делать для своей же безопасности?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

