Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян

Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Центр" в ДНР

Несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на визы для россиян

Российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили проверять артистов алкотестером перед выступлением

Памфилова сообщила об участии 26 миллионов избирателей в ЕДГ-2025

Депутат Госдумы Нина Останина предложила исключить деятельность астрологов, медиумов, гадалок и магов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Она считает, что эзотерики порождают у людей, включая несовершеннолетних, иллюзорные надежды. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, психологам или юристам, люди ищут сомнительную помощь у магов, которые не решают проблемы, а усугубляют их.

Должно ли государство защищать граждан от иллюзий или нужно дать возможность людям верить в чудеса, даже если это обман? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
политикаобществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика