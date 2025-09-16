"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

Депутат Госдумы Нина Останина предложила исключить деятельность астрологов, медиумов, гадалок и магов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Она считает, что эзотерики порождают у людей, включая несовершеннолетних, иллюзорные надежды. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, психологам или юристам, люди ищут сомнительную помощь у магов, которые не решают проблемы, а усугубляют их.

Должно ли государство защищать граждан от иллюзий или нужно дать возможность людям верить в чудеса, даже если это обман? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.