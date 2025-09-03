"Вопрос спорный": в России предложили принудительно трудоустраивать должников

Более 135 тысяч россиян скрывались от уплаты алиментов в 2024 году, 83% из них – мужчины. С этого года имена должников публикуются в открытом реестре ФССП, однако проблема остается актуальной.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила новый способ борьбы с уклонистами от алиментов. По ее мнению, если мужчина утверждает, что у него нет дохода, а сам его скрывает, то его нужно принудительно трудоустроить, чтобы удерживать деньги с зарплаты.

Можно ли насильно заставлять человека работать? Станет ли это наказанием за бедность, если мужчина на самом деле не может устроиться на работу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.