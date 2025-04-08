Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России хотят ограничить количество питомцев в квартирах

"Вопрос спорный": в России хотят ограничить количество питомцев в квартирах

Сильный снег ожидается в Москве до 9 апреля

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 8 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

Мемориальную доску Герою РФ Андрею Волоскову установят на улице Полины Осипенко в Москве

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 10 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

В выпуске "Вопрос спорный" обсудят, нужно ли ограничивать количество животных в квартире

"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 апреля

Жители столицы засняли виды заснеженного города

Депутатам Госдумы предложили ограничить количество питомцев в квартирах, чтобы они не превращались в нелегальные питомники. Активисты расписали, сколько квадратных метров должно быть на каждого питомца. Нужно ли вводить норму на жилплощадь для животных?

В программе "Вопрос спорный" мнениями поделились юрист организации "Сорок Сороков" Александр Мирошниченко, ветеринарный врач Андрей Воробьев, актриса Анна Калашникова и зоозащитник Наталья Грановская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществоживотныевидеоЛеонид Закошанский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика