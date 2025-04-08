"Вопрос спорный": в России хотят ограничить количество питомцев в квартирах

Депутатам Госдумы предложили ограничить количество питомцев в квартирах, чтобы они не превращались в нелегальные питомники. Активисты расписали, сколько квадратных метров должно быть на каждого питомца. Нужно ли вводить норму на жилплощадь для животных?

В программе "Вопрос спорный" мнениями поделились юрист организации "Сорок Сороков" Александр Мирошниченко, ветеринарный врач Андрей Воробьев, актриса Анна Калашникова и зоозащитник Наталья Грановская.

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