23 сентября, 15:00Общество
"Сделано в Москве": худи и футболки Rybe
Почему основатели бренда Rybe решили создать уникальную визуальную среду для IT-сообщества? Как они изучали потребности разработчиков и сделали собственные функциональные худи?
В чем особенности их премиальных толстовок с надписями на языках программирования и продуманной функциональностью? Как стремление объединить айтишников вне рабочего контекста повлияло на создание узнаваемого стиля?
На эти и другие вопросы в программе "Сделано в Москве" ответила основатель бренда Римма Кольцова.