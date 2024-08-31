"Это Москва": ожирение

Каждый третий россиянин страдает ожирением. С лишним весом периодически борется едва ли не каждый москвич. Известны десятки способов похудения: от радикальных – удаления части желудка, до нетрадиционных – например, сережки в ухе, которая якобы заглушает чувство голода. Наш автор Ксения Баранникова решила выяснить, почему жители города так быстро набирают вес. Для этого она посчитала количество своих шагов за день и, с ужасом узнав результат, легла в клинику на лечебное голодание. Каково это провести несколько дней на воде, как такой рацион сказывается на фигуре и здоровье, расскажем в программе "Ожирение".