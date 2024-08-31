Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 12:00

Общество

"Это Москва": ожирение

"Это Москва": ожирение

"Сити. Едим": еда для прогулок

"Раскрывая тайны звезд": Ирина Левитина

Жителям Реутова пожаловались на шум от собак

"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

31 августа и 1 сентября в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Москва 24 показала свадьбы на столичном теплоходе

Новости часа: оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена

Путешественник из Самары финишировал в Москве

Жители Москвы рассказали, как идет подготовка к новому учебному году

Каждый третий россиянин страдает ожирением. С лишним весом периодически борется едва ли не каждый москвич. Известны десятки способов похудения: от радикальных – удаления части желудка, до нетрадиционных – например, сережки в ухе, которая якобы заглушает чувство голода. Наш автор Ксения Баранникова решила выяснить, почему жители города так быстро набирают вес. Для этого она посчитала количество своих шагов за день и, с ужасом узнав результат, легла в клинику на лечебное голодание. Каково это провести несколько дней на воде, как такой рацион сказывается на фигуре и здоровье, расскажем в программе "Ожирение".

Читайте также
Программа: Это Москва
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика