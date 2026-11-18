Басманный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Израиля Бориса Вольфмана, который состоял в банде черных трансплантологов. Члены группировки работали в частной клинике и вырезали органы у пациентов, после чего продавали.

Получив нужные органы, потерпевших зашивали и отправляли домой, не давая времени на реабилитацию. Некоторых из них вскоре после операций парализовало.

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