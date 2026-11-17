Сразу две драки произошли в московском метро. На одной из станций 17-летний подросток напал на 33-летнего мужчину и сломал ему нос. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, а нападавшего полицейские нашли по записям с камер видеонаблюдения.

Еще один инцидент произошел на станции "Беговая": мужчина избивал пассажира, который уже лежал на полу, и снимал происходящее на телефон. В обоих случаях подозреваемых задержали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".