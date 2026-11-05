"Московский патруль": в Подмосковье провели рейд по магазинам табачной продукции

Врачи вновь потребовали запретить вейпы и электронные сигареты, поскольку они наносят непоправимый вред организму – люди умирают, а в легких остаются рубцы и очаги туберкулеза. Помимо того, в магазинах часто продают контрафакт, состав которого непонятен.

Сотрудники Межрегиональной общественной организации совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД "Люберецкое" провели рейд одновременно по трем точкам города. В одной из них табачная продукция продается в одном помещении с продуктами. Молодой человек пробил сотрудникам пачку сигарет без акцизной марки, а позже выяснилось, что официально он даже не трудоустроен.

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