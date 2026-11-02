"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии спасли попавшего в ДТП байкера

Сотрудники столичной Росгвардии спасли байкера, который попал в аварию. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы в районе Варшавского шоссе и стали очевидцами ДТП.

Мужчина на спортивным мотоцикле не справился с управлением. Его байк занесло, а сам он оказался на проезжей части. Бойцы оказали пострадавшему первую помощь до приезда медиков. Позже они помогли погрузить его в машину скорой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

