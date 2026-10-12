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12 октября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в Москве почтили память Владимира Маркина в годовщину со дня смерти

"Московский патруль": в Москве почтили память Владимира Маркина в годовщину со дня смерти

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В Москве почтили память бывшего официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина в пятую годовщину со дня его смерти.

Несмотря на дождь в Москве, начавшийся с самого утра, родные и друзья приехали почтить его память. На кладбище собрались супруга и дочь, а также товарищи, которые сопровождали Маркина на протяжении всей жизни.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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