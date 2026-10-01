"Московский патруль": громкие любовные игры соседей закончились вызовом полиции

Молодая пара из Москвы так увлеклась любовными играми, что ночью соседи вызвали полицию. Женщина пожаловалась сотрудникам патрульно-постовой службы на шум после 23:00 и потребовала тишины. Полицейским удалось успокоить эмоциональную соседку, после чего они забрали ее заявление.

Молодые люди вместе с сотрудниками полиции отправились в отделение. Парню грозит административный штраф до 2 000 рублей за нарушение закона о тишине.

Подробнее – в программе "Московский патруль".