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30 сентября, 21:30

Общество

"Московский патруль": выпускники вузов МВД начали службу в столичной полиции

"Московский патруль": выпускники вузов МВД начали службу в столичной полиции

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В Москве прошла традиционная встреча руководства столичного Главка с выпускниками образовательных организаций МВД 2026 года. Молодых сотрудников поздравили с началом службы, отметили лучших и вручили награды выпускникам, которые окончили обучение с золотой медалью.

С напутственным словом к новому поколению обратился начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Он призвал сотрудников придерживаться слов присяги и ответственно подходить к принятию решений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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