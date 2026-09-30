"Московский патруль": выпускники вузов МВД начали службу в столичной полиции

В Москве прошла традиционная встреча руководства столичного Главка с выпускниками образовательных организаций МВД 2026 года. Молодых сотрудников поздравили с началом службы, отметили лучших и вручили награды выпускникам, которые окончили обучение с золотой медалью.

С напутственным словом к новому поколению обратился начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Он призвал сотрудников придерживаться слов присяги и ответственно подходить к принятию решений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".