Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 21:30

Общество

"Московский патруль": Сашу Солдата из ореховской ОПГ заметили в Подмосковье

"Московский патруль": Сашу Солдата из ореховской ОПГ заметили в Подмосковье

Комплекс "Гарпун" начал выявлять неплательщиков штрафов и алиментов

Жители района Выхино-Жулебино пожаловались на бросающих камни подростков

"Спецреп": заблудились в лесу

Москвичи сняли на видео, как белки делают запасы на зиму

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Московские волонтеры отправили гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

Москвичам рассказали о безопасности вакцины от ВПЧ

Эксперт по пожарной безопасности объяснил, что проверяют во время тренировочной эвакуации

В России начали использовать ИИ для поиска должников по алиментам и штрафам

Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат и входивший в ореховскую ОПГ, попал в объектив камер в Подмосковье. В 2023 году после почти 24 лет заключения он вышел на свободу. Сейчас 53-летний Пустовалов официально нигде не работает, при этом передвигается на тюнингованном Land Rover с красным кожаным салоном и носит одежду премиальных американских военных брендов, стоимость комплекта оценивается почти в 100 тысяч рублей.

Бывший оперуполномоченный Игорь Гришаков не исключил, что средства могли быть переданы ему криминальными кругами или оставаться у него со времен деятельности группировки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоЕкатерина Лихоманова

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика