"Московский патруль": Сашу Солдата из ореховской ОПГ заметили в Подмосковье

Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат и входивший в ореховскую ОПГ, попал в объектив камер в Подмосковье. В 2023 году после почти 24 лет заключения он вышел на свободу. Сейчас 53-летний Пустовалов официально нигде не работает, при этом передвигается на тюнингованном Land Rover с красным кожаным салоном и носит одежду премиальных американских военных брендов, стоимость комплекта оценивается почти в 100 тысяч рублей.

Бывший оперуполномоченный Игорь Гришаков не исключил, что средства могли быть переданы ему криминальными кругами или оставаться у него со времен деятельности группировки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".