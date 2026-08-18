18 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": иностранца поймали в Домодедово со старинными монетами
Таможенники остановили иностранца, который попытался тайно провести в РФ раритетную коллекцию монет, в аэропорту Домодедово.
Пассажира, прибывшего из Стамбула, остановили при прохождении "зеленого" коридора в ходе выборочного контроля. Сканеры ручной клади сразу показали тайник.
Сам пассажир позже заявил, что маскировал ценности исключительно в целях безопасности. Подробнее – в программе "Московский патруль".