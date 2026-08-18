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18 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": иностранца поймали в Домодедово со старинными монетами

"Московский патруль": иностранца поймали в Домодедово со старинными монетами

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Таможенники остановили иностранца, который попытался тайно провести в РФ раритетную коллекцию монет, в аэропорту Домодедово.

Пассажира, прибывшего из Стамбула, остановили при прохождении "зеленого" коридора в ходе выборочного контроля. Сканеры ручной клади сразу показали тайник.

Сам пассажир позже заявил, что маскировал ценности исключительно в целях безопасности. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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