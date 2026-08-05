"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину после ложного доноса

Полицейские в Подмосковье задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном доносе и незаконном обороте боеприпасов. Он рассказал, что неизвестные якобы угрожая пистолетом, похитили у него 50 тысяч долларов и скрылись с места преступления.

Полицейские провели обыск в его доме, где обнаружили 112 патронов. В отношении злоумышленника возбуждены сразу два уголовных дела.



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