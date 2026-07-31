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31 июля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": СК Москвы раскрыл около 200 нераскрытых дел прошлых лет

"Московский патруль": СК Москвы раскрыл около 200 нераскрытых дел прошлых лет

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Руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Дмитрий Беляев подвел итоги работы за первое полугодие. В производстве находилось почти 7 тысяч уголовных дел, из них более 2,5 тысячи завершены, расследовано почти 4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, включая около 200 нераскрытых дел прошлых лет.

Возмещенный ущерб превысил 25 миллиардов рублей, в том числе работникам вернули более 5,5 миллиарда задержанной зарплаты. На второе полугодие поставлена задача оценивать работу не по количеству допросов, а по реальным результатам — доказанной вине и делам, переданным в суд.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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