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28 июля, 21:30

Город

"Московский патруль": полицейские на электрокарах патрулируют Северный речной вокзал

"Московский патруль": полицейские на электрокарах патрулируют Северный речной вокзал

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Полицейские на Северном речном вокзале патрулируют территорию на электрокарах с солнечными панелями, которые заряжаются от солнца и разгоняются до 25 километров в час, что позволяет им быстро реагировать на происшествия. В выходные они чаще сталкиваются с мелкими нарушениями – распитием алкоголя и курением, но также помогают пассажирам: ищут потерявшихся детей, забытые вещи, подсказывают дорогу.

Серьезных преступлений на вокзале почти не бывает благодаря видеонаблюдению и охране. Такие мобильные посты делают отдых у воды комфортным и безопасным для всех.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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