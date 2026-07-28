"Московский патруль": полицейские на электрокарах патрулируют Северный речной вокзал

Полицейские на Северном речном вокзале патрулируют территорию на электрокарах с солнечными панелями, которые заряжаются от солнца и разгоняются до 25 километров в час, что позволяет им быстро реагировать на происшествия. В выходные они чаще сталкиваются с мелкими нарушениями – распитием алкоголя и курением, но также помогают пассажирам: ищут потерявшихся детей, забытые вещи, подсказывают дорогу.

Серьезных преступлений на вокзале почти не бывает благодаря видеонаблюдению и охране. Такие мобильные посты делают отдых у воды комфортным и безопасным для всех.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

