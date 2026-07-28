28 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": домработница и ее муж похитили из квартиры более 7 млн рублей
В Зюзинском районном суде Москвы рассматривают дело домработницы и ее мужа, которые похитили из квартиры хозяев более 7 миллионов рублей. Женщина передала супругу ключи, тот сделал дубликат, проник в жилье и забрал наличные.
Вычислить злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения в лифте и на доме. Подсудимые признали вину и уже вернули похищенные деньги, однако судебный процесс продолжается.
Подробнее – в программе "Московский патруль".