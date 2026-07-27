"Московский патруль": в Москве дежурят 8 пожарных поездов с 180 тоннами воды

В Москве действует специальное пожарное подразделение, которое тушит наиболее опасные возгорания с помощью поездов. Эти составы базируются на крупных железнодорожных станциях и выезжают по тревоге не позднее чем через 10 минут. Один поезд вмещает до 180 тонн воды – этого достаточно, чтобы заменить 50 стандартных пожарных машин. В Москве дислоцировано восемь таких составов, в летний период к ним добавляют дополнительную цистерну.

Пожарные поезда задействуют при самых сложных пожарах – например, в мае они помогали тушить возгорание строительных материалов у станции "Черкизовская" и пожар в Измайлове. В составе поезда – насосная станция и баллоны со сжатым воздухом для дыхания.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

