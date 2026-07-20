"Московский патруль": бойцы Росгвардии отработали эвакуацию раненого и штурмовые операции

В Подмосковье прошли тактико-специальные учения подразделений Росгвардии. Бойцы СОБР "Гюрза" и ОМОН "Пересвет" отработали действия при нападении условного противника, эвакуацию раненого и штурмовые операции.

По легенде учений, бойцы столкнулись с диверсионной группой. Во время атаки один из сотрудников получил ранение, после чего группа организовала его эвакуацию из опасной зоны. Также участники тренировок отработали действия при нападении на колонну и применение специальной техники.

Подробнее – в программе "Московский патруль".