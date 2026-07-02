"Московский патруль": OpenAI обвинили в подстрекательстве подростка к суициду

В США рассматривается громкое дело: родители подростка, покончившего с собой, обвиняют компанию OpenAI в том, что чат-бот помог юноше выбрать способ самоубийства и написать предсмертную записку.

В России, в свою очередь, набирают популярность игрушки с искусственным интеллектом, которые могут развлекать детей часами. Тем не менее их программы порой дают сбои, а некоторые модели, работающие на той же технологии, способны выдавать опасные инструкции.

Росстандарт также ввел ГОСТ на детские игрушки с ИИ, закрепляющий принцип, что они должны оставаться безопасной средой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

