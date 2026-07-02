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02 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали коллекционера с оружием

"Московский патруль": в Подмосковье задержали коллекционера с оружием

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В Подмосковье задержали коллекционера, у которого изъяли крупный арсенал: шесть автоматов, два револьвера, гранатомет, пулемет, пистолет, более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы и комплектующие.

Изначально оружие было охолощенным и его можно было законно коллекционировать при постановке на учет и правильном хранении. Однако задержанный переделал часть автоматов и пистолетов в боевые, пригодные для стрельбы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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