"Московский патруль": в Подмосковье задержали коллекционера с оружием

В Подмосковье задержали коллекционера, у которого изъяли крупный арсенал: шесть автоматов, два револьвера, гранатомет, пулемет, пистолет, более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы и комплектующие.



Изначально оружие было охолощенным и его можно было законно коллекционировать при постановке на учет и правильном хранении. Однако задержанный переделал часть автоматов и пистолетов в боевые, пригодные для стрельбы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

