02 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали коллекционера с оружием
В Подмосковье задержали коллекционера, у которого изъяли крупный арсенал: шесть автоматов, два револьвера, гранатомет, пулемет, пистолет, более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы и комплектующие.
Изначально оружие было охолощенным и его можно было законно коллекционировать при постановке на учет и правильном хранении. Однако задержанный переделал часть автоматов и пистолетов в боевые, пригодные для стрельбы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".