"Московский патруль": на МЖД погибли 19 подростков-зацеперов с начала года

Московская железная дорога (МЖД) опубликовала статистику по зацепингу: с начала года погибли 19 подростков – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полицейские проводят профилактические беседы в школах и активно задерживают нарушителей на железной дороге, чтобы спасти им жизнь. Однако трагедии продолжаются: дети получают смертельный удар током или переоценивают свои силы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

