"Московский патруль": полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом пассажирам метро

В Москве задержали мужчину, который угрожал пассажирам метро светошумовым пистолетом. Конфликт начался с того, что сидящая рядом девушка якобы задела его ногой. После этого за женщину вступились двое мужчин, на одного из которых злоумышленник и направил пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".