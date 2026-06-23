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23 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом пассажирам метро

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом пассажирам метро

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В Москве задержали мужчину, который угрожал пассажирам метро светошумовым пистолетом. Конфликт начался с того, что сидящая рядом девушка якобы задела его ногой. После этого за женщину вступились двое мужчин, на одного из которых злоумышленник и направил пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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