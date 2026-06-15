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Новости

15 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": компания устроила пьяные посиделки во дворе жилого дома в Отрадном

"Московский патруль": компания устроила пьяные посиделки во дворе жилого дома в Отрадном

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В районе Отрадное большая компания устроила посиделки с горячительным прямо во дворе жилого дома, включила музыку и начала танцевать. При виде полицейских вечеринку пришлось прервать, а напитки – утилизировать.

Рядом, в нескольких метрах, еще одна компания расположилась на детской площадке – посреди песочниц и каруселей, с мясом, соленьями и алкоголем. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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