"Московский патруль": компания устроила пьяные посиделки во дворе жилого дома в Отрадном

В районе Отрадное большая компания устроила посиделки с горячительным прямо во дворе жилого дома, включила музыку и начала танцевать. При виде полицейских вечеринку пришлось прервать, а напитки – утилизировать.

Рядом, в нескольких метрах, еще одна компания расположилась на детской площадке – посреди песочниц и каруселей, с мясом, соленьями и алкоголем. Подробнее – в программе "Московский патруль".