"Московский патруль": число штрафов за превышение скорости на 60 км/ч снизилось на 25%

Число штрафов за превышение скорости на 60 километров в час снизилось на 25 процентов. С января по май протоколов составили почти 10 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если скорость увеличивается всего на 1 процент, риск погибнуть во время аварии подскакивает сразу на 4 процента. Из-за такого сильного превышения скорости в Москве с начала года произошло 370 аварий.

