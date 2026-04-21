"Московский патруль": автодилер отказал москвичу в гарантийном ремонте автомобиля

Москвич Денис Никонов приобрел автомобиль в одном из столичных дилерских центров, однако ему отказали в гарантийном ремонте.

По словам мужчины, спустя время после покупки машина перестала заводиться. После диагностики у дилера ему заявили, что причиной случившегося стала вода, скопившаяся под ковриком по вине водителя. Решение проблемы специалисты оценили в 46 тысяч рублей.

Сотрудники другого автосервиса, куда обратился Никонов, предположили, что причиной поломки мог стать конструктивный дефект, который является гарантийным случаем.

Удалось ли решить проблему? И как автомобилистам действовать в таких ситуациях? Об этом – в программе "Московский патруль".