"Московский патруль": подростков задержали после драки с ножом в московском метро

В столичном метро задержали подростков, устроивших драку с пассажирами. Инцидент произошел после словесного конфликта, который начался в вагоне электропоезда и продолжился в подземном переходе.

Сообщается, что участниками стали молодые люди 15 и 16 лет. Когда перепалка переросла в драку, они начали наносить удары кулаками по голове. Один из подростков использовал нож и ранил мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

