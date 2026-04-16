"Московский патруль": дроны помогают ОМОН "Авангард" ликвидировать условных террористов

Бойцы столичного ОМОН "Авангард" на учениях отрабатывают ликвидацию условных террористов с помощью беспилотников. Дроны помогают обнаружить противника, определить его температуру тела и точные координаты, а дроны-камикадзе наносят удары по целям.

За всей операцией наблюдает оператор из специального автомобиля, который анализирует данные с аппарата. Будущих операторов беспилотников обучают на компьютерных симуляторах, доводя до автоматизма "физику" полета, а также учат разбирать и ремонтировать дроны в полевых условиях.

