"Московский патруль": нелегальных таксистов-зазывал на вокзалах предложили штрафовать

В Москве планируют ввести штрафы для зазывал – нелегальных таксистов, которые навязывают услуги пассажирам на вокзалах. Депутаты Мосгордумы и транспортная полиция уже обсудили проблему на круглом столе.

Предлагается штрафовать за само предложение услуг перевозки на 5 тысяч рублей. В аэропортах Шереметьево и Домодедово аналогичные меры уже действуют: нелегалов штрафуют на 5 тысяч, должностных лиц – на 20 тысяч, юридических – на 50 тысяч.

