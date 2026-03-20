20 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": правоохранители ликвидировали мошеннический call-центр в столице
Правоохранители ликвидировали мошеннический call-центр в столице и задержали пособников аферистов, которые обслуживали сим-боксы. Подозреваемые получали оплату за каждый установленный узел связи и регулярно отчитывались перед кураторами.
В ходе обысков были изъяты сим-боксы, более тысячи сим-карт различных операторов связи, ноутбуки и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов арестованы.
