"Московский патруль": Путин поручил подготовить ограничения использования СИМ на тротуарах

Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть ограничение передвижения электровелосипедов по тротуарам. Указ был дан Минтрансу и МВД.

Необходимость изменений связана с ростом числа ДТП с участием курьеров на электровелосипедах. Теперь ведомствам предстоит представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем.

Подробнее – в программе "Московский патруль".