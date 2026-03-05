График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

05 марта, 21:30

Политика

"Московский патруль": Путин поручил подготовить ограничения использования СИМ на тротуарах

"Московский патруль": Путин поручил подготовить ограничения использования СИМ на тротуарах

Минтранс России занялся проработкой запрета на движение электровелосипедов по тротуарам

Езду на электровелосипедах по тротуарам могут запретить в России

Путин поручил рассмотреть возможность ограничить движение электровелосипедов по тротуарам

Путин назвал террористической атаку на российский газовоз в Средиземном море

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта

Путин поручил ведомствам организовать рейсы для вывоза россиян из стран Ближнего Востока

Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

Путин созвонился с Орбаном для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке

Путин обсудил с премьер-министром Венгрии конфликт на Ближнем Востоке

Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть ограничение передвижения электровелосипедов по тротуарам. Указ был дан Минтрансу и МВД.

Необходимость изменений связана с ростом числа ДТП с участием курьеров на электровелосипедах. Теперь ведомствам предстоит представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

власть политика транспорт видео Александр Астахов

