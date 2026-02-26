"Московский патруль": состоялось прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала

В столице прошла церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, который погиб при исполнении служебных обязанностей возле Савеловского вокзала. Неизвестные взорвали самодельное устройство возле патрульной машины.

Тысячи сотрудников МВД, родственники и друзья пришли отдать дань памяти 34-летнему сотруднику ДПС, мужу и отцу двоих детей. Подробнее – в программе "Московский патруль".