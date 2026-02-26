Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": состоялось прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала

"Московский патруль": состоялось прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала

"Московский патруль": следователи раскрыли убийство девушки в Зябликове

Три человека погибли в ДТП с лесовозом, который врезался в жилой дом в Чите

Гуф будет обжаловать решение суда об условном сроке

Обрушение произошло в техническом помещении в Москве

Гуф заявил, что недоволен приговором суда

Крыша склада рухнула под тяжестью снега на юго-востоке Москвы

Гуф извинился перед сотрудником бани, которого избил

3 тысячи туристов застряли на острове Ольхон на Байкале

Новости регионов: в Приморье произошел природный пожар

В столице прошла церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, который погиб при исполнении служебных обязанностей возле Савеловского вокзала. Неизвестные взорвали самодельное устройство возле патрульной машины.

Тысячи сотрудников МВД, родственники и друзья пришли отдать дань памяти 34-летнему сотруднику ДПС, мужу и отцу двоих детей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика