"Московский патруль": спасатели измерили толщину льда на водоемах

Спасатели в Москве измерили толщину льда на водоемах. Единственный способ это сделать – пробурить лунку. Безопасная толщина льда начинается от 7 сантиметров, однако если он толще – это не повод терять бдительность.

Самое опасное место в акваториях находится под мостами, поскольку их посыпают реагентами, что приводит к таянию льда. Кроме того, с высоты могут падать различные предметы, например, детали от машин или случайный мусор.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

