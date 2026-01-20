"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о покушении на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, перешедшего на сторону России.

Иван Паскарь и Владимир Головченко, признанные на территории РФ террористами и экстремистами, получили 24 и 26 лет лишения свободы соответственно за организацию и совершение взрыва автомобиля в апреле 2024 года.

Подробнее – в программе "Московский патруль".