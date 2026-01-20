"Московский патруль": обвиняемого в мошенничестве мужчину экстрадировали в РФ из Болгарии

Из Болгарии в Россию экстрадировали мужчину, обвиняемого в крупном мошенничестве. Подозреваемый скрывался от правосудия за границей, но был задержан и передан российским правоохранительным органам при содействии Интерпола в аэропорту Софии.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый и его сообщники размещали в Интернете рекламу о продаже автомобилей по заниженным ценам. После того как жертвы вносили предоплату, с ними заключали договоры купли-продажи с уже значительно завышенной стоимостью.

