16 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала пассажира такси, перевозившего пистолет

"Московский патруль": полиция задержала пассажира такси, перевозившего пистолет

Уголовное дело возбуждено против врезавшегося в авто ДПС в Балашихе водителя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Полицейские доставили в отдел водителя, который врезался в авто ДПС в Балашихе

12 этажей затопило в жилом комплексе на юго-западе Москвы

Пожарную трубу прорвало в жилом комплексе на юго-западе Москвы

Сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Porsche, едва не сбившего инспектора

Иномарка сгорела на Моховой улице в Москве

Водитель внедорожника привязал снегокат с ребенком к бамперу и катал по улицам в Лобне

Стрельба на остановке в Москве могла произойти из-за конфликта в автобусе

Сотрудники полиции столицы задержали пассажира такси, перевозившего пистолет. Полицейские остановили машину такси и приступили к проверке транспортного средства, однако их внимание привлекло нервозное поведение пассажира.

В результате досмотра у мужчины был обнаружен пистолет. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что пистолет ранее являлся охолощенным, но впоследствии был кустарно модифицирован для возможности стрельбы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

