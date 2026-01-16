"Московский патруль": полиция задержала пассажира такси, перевозившего пистолет

Сотрудники полиции столицы задержали пассажира такси, перевозившего пистолет. Полицейские остановили машину такси и приступили к проверке транспортного средства, однако их внимание привлекло нервозное поведение пассажира.

В результате досмотра у мужчины был обнаружен пистолет. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что пистолет ранее являлся охолощенным, но впоследствии был кустарно модифицирован для возможности стрельбы.

