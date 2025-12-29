"Московский патруль": в ФПА рассказали об оспаривании ошибочных штрафов

Каждый пятый штраф за непристегнутый ремень приходит российским водителям по ошибке, указали эксперты. В Федеральной палате адвокатов России рассказали, почему это происходит.

Специалисты не всегда замечают ошибки, сделанные дорожными камерами, из-за чего водителей несправедливо штрафуют. Защитить автомобилистов пообещали в ФПА, где этим вопросом займется новая рабочая группа. Ее создали, чтобы обсудить проблемы, связанные с применением искусственного интеллекта.

Вице-президент ФПА, президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков отметил, что необходимо устранять саму причину, чтобы было больше ответственности за проверку тех данных, которые зафиксировали камеры. Кроме подачи жалобы важно, чтобы была также возможность удаленного участия водителям в рассмотрении дела, уточнил он.

Подробнее – в программе "Московский патруль".