26 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

Бывшего судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, который устроил стрельбу по таксисту, приговорили к двум годам условно. Процесс проходил в Видновском суде Подмосковья.

Речь идет об истории, которая произошла в августе прошлого года. По данным следствия, Тришкин ранил из незарегистрированного пистолета водителя такси, с которым у него случился конфликт.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

