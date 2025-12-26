"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

Бывшего судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, который устроил стрельбу по таксисту, приговорили к двум годам условно. Процесс проходил в Видновском суде Подмосковья.

Речь идет об истории, которая произошла в августе прошлого года. По данным следствия, Тришкин ранил из незарегистрированного пистолета водителя такси, с которым у него случился конфликт.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

