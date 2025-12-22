Форма поиска по сайту

22 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд приговорил к году условно бизнесмена Хубутию за нападение на Ван

"Московский патруль": суд продлил арест Георгию Варнаве на полгода

Блогер Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врачей

Бизнес-партнер блогера Лерчек задолжал ей и ее экс-супругу около 200 млн рублей

Блогер Чекалин в суде заявил, что их с Лерчек бизнес-партнер должен 200 млн рублей

Экс-супруг блогера Лерчек попросил в суде разрешения продать дом, чтобы заплатить налоги

В Гагаринском суде допросили бывшего мужа блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

Суд в Москве проведет допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

"Московский патруль": суд приговорил охранника к 18 годам за двойное убийство в ТиНАО

Суд приговорил к году условно бизнесмена, экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию по делу о нападении на бывшую девушку Юлию Ван.

По версии следствия, весной этого года он ворвался в дом девушки, матери их общего ребенка. Мужчина избил женщину обухом топора, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. Спустя время Хубутия написал явку с повинной.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

