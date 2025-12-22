"Московский патруль": суд приговорил к году условно бизнесмена Хубутию за нападение на Ван

Суд приговорил к году условно бизнесмена, экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию по делу о нападении на бывшую девушку Юлию Ван.

По версии следствия, весной этого года он ворвался в дом девушки, матери их общего ребенка. Мужчина избил женщину обухом топора, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. Спустя время Хубутия написал явку с повинной.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

