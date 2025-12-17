"Московский патруль": бизнесмен получил домашний арест за жестокое избиение модели до комы

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бизнесмена Дмитрия Кузьмина, которого обвиняют в жестоком избиении модели Анжелики Тартановой.

Правоохранители установили, что между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес девушке несколько ударов по голове. Модель две недели находилась в коме.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

