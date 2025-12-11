"Московский патруль": в столице появилась новая схема автоподстав

В столице появилась новая схема автоподстав – минибайк вплотную паркуют к внедорожнику так, что водитель может не заметить, а наезд на фактически подставленное транспортное средство практически неизбежен.

При этом доказать, что минибайк был подставлен намеренно, возможно только через суд. Эксперты советуют после столкновения звонить в 112 и сообщать о том, что было задето чужое транспортное средство.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

