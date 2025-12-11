Форма поиска по сайту

11 декабря, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": в столице появилась новая схема автоподстав

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

Человека в костюме Крокодила Гены заметили в московском метро

Движение по Краснопресненскому путепроводу открыли после капитального ремонта в Москве

Новые выделенные полосы откроют в Москве с 20 декабря

Камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин в Москве

ЦОДД сообщил о возобновлении движения в центре Москвы

В ЦОДД рассказали о затруднениях в движении на столичных дорогах 11 декабря

Движение перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта

"Новости дня": в РФ предложили запретить длительную стоянку такси во дворах жилых домов

В столице появилась новая схема автоподстав – минибайк вплотную паркуют к внедорожнику так, что водитель может не заметить, а наезд на фактически подставленное транспортное средство практически неизбежен.

При этом доказать, что минибайк был подставлен намеренно, возможно только через суд. Эксперты советуют после столкновения звонить в 112 и сообщать о том, что было задето чужое транспортное средство.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

