"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

В Москве вынесли приговор двум бывшим полицейским по делу о коррупции. Как установило следствие, за отдельную плату правоохранители делились сведениями об умерших людях с одним из столичных ритуальных агентств. Взятки получали через посредника и лично от владельца похоронного бизнеса.

В ходе обыска у него изъяли около 20 миллионов рублей, а также имущество более чем на 40 миллионов рублей. За дачу взяток бизнесмену грозит до 12 лет тюремного заключения. Бывших правоохранителей уже приговорили к 7 и 8 годам колонии строгого режима.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

